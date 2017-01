Van Aert: "Ik had zelf niet verwacht dat ik op die manier zou winnen"

Door: redactie

Wout van Aert (Crelan-Charles) demonstreerde in Oostende en pakte er zijn tweede Belgische titel op rij. "Ik had zelf niet verwacht dat ik op die manier zou winnen", stelde hij na afloop, "ik heb er echt van genoten, op zo'n manier de driekleur pakken doet deugd."

"Iedereen stelt me nu al vragen over het WK", zei hij op de persconferentie voor de winnaar na afloop van het BK, "maar op de eerste plaats wil ik nu toch een beetje genieten van deze driekleur. Te beginnen vanavond met het feest in de parochiezaal en morgen in Otegem. Daarna verleg ik de focus naar het WK. Dinsdag vertrek ik op stage naar Spanje en begint de laatste voorbereiding op dat kampioenschap. Ik ben al heel blij met deze titel. Mijn seizoen was tot nu toe al geslaagd, graag wilde ik nog een titel. Nu heb ik die driekleur, uiteraard ga ik nog voluit voor het WK, maar dit pakken ze me alvast niet meer af."



Van Aert maakte een sluipschuttergebaar aan de finish, wat meteen voor reacties zorgde op sociale media. "Ik had tijd om na te denken onderweg over mijn zegegebaar", zei hij, "en dat is het geworden. Het verwijst naar de naam van mijn nieuwe ploeg, Sniper Cycling Team (Crelan-Charles, red), meer moet je daar niet achter zoeken. Ik ben heel blij dat ik hen deze overwinning al kan schenken. Het is plezant om op zo'n manier naar de driekleur te rijden: een lange solo, dat zijn de mooiste overwinningen die je als crosser kan behalen."