Door: redactie

8/01/17 - 16u25 Bron: Belga

© photo news.

Marianne Vos heeft in Sint-Michielsgestel voor de zesde keer in haar loopbaan de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De Brabantse, die deze winter na twee jaar afwezigheid terugkeerde in de modder, beheerste de wedstrijd van start tot finish.