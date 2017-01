Comeback in stijl: Mathieu van der Poel met groot machtsvertoon opnieuw Nederlands kampioen

Door: Glenn Bogaert

In de schaduw van het Belgisch kampioenschap veldrijden was het reikhalzend uitkijken naar de comeback van Mathieu van der Poel op het Nederlands kampioenschap. De 21-jarige klasbak stond voor het eerst aan de start van een cross na zijn horrorcrash in Loenhout en gaf zijn landgenoten in Sint-Michielsgestel meteen het nakijken. De veldritfans onder onze noorderburen kregen een schitterende solo te zien. Corné van Kessel van de Telenet Fidea Lions werd tweede. Joris Nieuwenhuis pakte brons. Lars van der Haar viel net naast het podium.

Voor Mathieu van der Poel is het zijn derde Nederlandse titel op rij. De 21-jarige topcrosser van Beobank-Corendon was zoals verwacht een klasse apart en reed het grootste deel van de wedstrijd op het modderige parcours alleen op kop. Corné van Kessel toonde zich in het zog van de zijn rentree vierende 'VdP' de 'best of the rest'. Het brons was voor de nog altijd maar 20-jarige Joris Nieuwenhuis.



Boom kan niet volgen

Solist Van der Poel werd niet meer gehinderd door een nekblessure, die hij vorige week had opgelopen bij een akelige val in de cross van Loenhout. Snelle starter Van Kessel was de man die het tempo in de beginfase bepaalde. Voor Lars Boom ging het al vroeg te snel. Nieuwenhuis, Van der Poel en Van Kessel kwamen na twee ronden met drie over de finish, maar kort daarna ging de titelverdediger er alleen vandoor. En ze zagen hem niet meer terug...