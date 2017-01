Sanne 'Liboton' Cant achtste keer op rij Belgisch kampioene na bloedstollend duel met jonge Verdonschot

Door: Glenn Bogaert

8/01/17

Als het Belgisch kampioenschap bij de mannen straks qua spankracht nog maar een beetje in de buurt komt van dat bij de vrouwen dan wordt het een heerlijk schouwspel. Sanne Cant en Laura Verdonschot hebben er bij de dames namelijk een fantastisch duel van gemaakt. De uittredende kampioene moest in de slotronde hemel en aarde bewegen om haar amper 20-jarige concullega uit het wiel te kletsen. En dat lukte pas in extremis, meteen de achtste driekleur op rij voor de 26-jarige Cant. Maar wat heeft het bloed, zweet en tranen gekost in Oostende.