Van Aert verovert tweede driekleur na weergaloze onemanshow, Pauwels en Sweeck mee op podium

BK Oostende Crossend als een superman van een andere planeet, op die manier heeft een meesterlijke Wout van Aert zich in Oostende voor de tweede keer in zijn nog jong carrière tot Belgisch kampioen veldrijden gekroond. Van start tot finish het zaakje gedomineerd aan het zeetje, als een vrolijk kind dat op het strand voor het eerst een zandkasteel mocht bouwen. Gewoon niks tegen te beginnen, outstanding. De rest van het deelnemersveld reed een apart BK voor het zilver. Na de weergaloze solist was het zilver weggelegd voor een laat ontwaakte Kevin Pauwels. Laurens Sweeck legde beslag op het brons. Tim Merlier, ploegmakker van de triomferende Wout van Aert, baalde als vierde. Het feestje bijna compleet.

Buitenaards

Mogen we al naar huis? Niels Albert moest lachen toen hem de vraag werd gesteld, maar op zes ronden van het einde reed Wout van Aert nog altijd een aparte cross. Hij volop bezig met zijn eigen BK, Toon Aerts en co knokkend voor de tweede plaats en het zilver. Een kampioenschap op twee snelheden. Eén buitenaards wezen en dan de normale mensen. Bart Wellens die schreeuwde zich intussen de keel schor om zijn poulain Gianni Vermeersch naar het podium te schreeuwen. Een open strijd voor de dichtste ereplaatsen, dan toch nog iets van spanning op dit BK want een superieure Wout van Aert kende geen momentje van verslapping.



Pauwels zilver, Sweeck brons

In plaats van één ereronde kon hij een halve koers genieten van de verbale steun van een uitzinnige menigte. Hij kon zich zelfs een foutje permitteren, maar dat kwam er niet eens. Geen spatje sleet, zo fris als een hoentje. Alsof hij straks nog een tweede BK kon rijden. Relax, take it easy en in de achtergrond en zinderende strijd voor de resterende medailles. Laurens Sweeck moest afrekenen met twee kwelduivels van Marlux-Napoleon Games, de ploeg in het oog van de storm de voorbije week. Michael Vanthourenhout en Kevin Pauwels namen hun prooi in de sandwich. Na 54 minuten op z'n eentje imponeren, klonk vooraan de bel voor de slotronde. Van Aert moest enkel nog de kers op de taart van een buitengewone soloslim zetten. Tim Merlier leek het succes van Crelan nog compleet te maken, maar moest het finaal afleggen tegen Kevin Pauwels en Laurens Sweeck. Een mooi podium na een cross die al na een halve ronde was gereden.

