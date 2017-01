Danny De Bie ontkent dat hij bewust relletje ontketende over BK-parcours

Door: Glenn Bogaert

Zelden is er zoveel gezegd en geschreven geweest over een BK veldrijden. Het is te zeggen, zelden is er zoveel gezegd en geschreven geweest over een BK nog voor de wedstrijd moest worden afgehaspeld. Danny De Bie, ploegleider bij Marlux-Napoleon Games, vond dat er te veel moest gelopen worden en uiteindelijk werd het loopwerk ook beperkt. En dat schoot in het verkeerde keelgaat bij de concurrentie, die er een slinks manoeuvre in zag in het sportieve voordeel van de renners uit de ploeg van De Bie.

In de BK-studio van Karl Vannieuwkerke in Oostende mocht de "onruststoker" even uitleggen wat er nu precies gebeurd is en hoe de vork aan de steel zat: "Ik ben maandag naar hier gekomen met bepaalde personen van een bepaalde krant. Ik bekeek het parcours dat net was uitgezet en toen dacht ik dat het wel héél ver lopen was voor de renners. Als je dan iets de wereld instuurt de dagen voor een BK of WK wordt het natuurlijk een relletje hé."



Niet als ploegleider

De vraag is natuurlijk of het een bewuste zet was, al dan niet op aangeven van Marlux-manager Jurgen Mettepenningen. Danny De Bie ontkent dat gegeven alvast met klem: "Het was gewoon een impuls op het moment zelf. Ik was komen kijken en vond dat het een beetje overdreven was qua loopwerk. Ik vind dat er nu nog altijd veel moet gelopen worden, maar aanvankelijk was het misschien nog 100 of 150 meter meer. In dat geval konden ze hier het BK strandlopen organiseren. Ik heb die kritiek trouwens niet gegeven als ploegleider. Ik was hier om een analyse te doen over het parcours. Ik vond gewoon dat dit niet meer hoorde bij het veldrijden van deze tijd en daarop heb ik gereageerd."