Toon Vandebosch trots op eerste driekleur: "Hier heb ik van gedroomd"

7/01/17

Toon Vandebosch (IKO Enertherm-Beobank) heeft zijn eerste Belgische titel beet. "Hier heb ik van gedroomd", reageerde hij. "Ik ben heel trots op deze driekleur."

"Ik heb de wedstrijd meteen in handen genomen. Op het technische gedeelte op de renbaan kon ik iedere ronde een voorsprong van een tiental seconden nemen. Die voorsprong verloor ik telkens tijdens de looppassage door het zand, maar dat was niet erg. Ik nam daar wat gas terug, terwijl de rest al lopend de kloof moest dichten. Zo voelde ik dat de anderen ronde na ronde kraakten. In de slotfase kon ik de definitieve kloof slaan. Enkel pech kon mij nog van de titel houden. Of mijn seizoen nu geslaagd is? Dat zou ik niet meteen zeggen. Ik wil graag nog de Wereldbeker en Superprestige op zak steken. En het WK staat ook nog in de agenda. De Brit Tom Pidcock is zeker te verslaan."



Yentl Bekaert moest vrede nemen met een zilveren medaille: "Toon wist iedere keer weg te rijden op de technische stroken. We keerden telkens terug in de loopstrook op het zand, maar de volgende ronde pakte hij dan weer een kloofje, tot hij uiteindelijk weg was."



Bekaert zag in de slotronde Kielich nog fel opzetten en zag zijn tweede plaats zelfs bedreigd. "Ik moest alle zeilen bijzetten en kreeg het even moeilijk. Toen hij een klein slippertje maakte, op een voor mij een goed moment, slaagde ik er in om hem weer voorbij te snellen. In de technische stukken kwam ik beter voor de dag en gelukkig bleef ik hem nog net voor aan de finish. Met Toon heeft vandaag de sterkste renner gewonnen, ik had zelf gehoopt op het podium en ga naar huis met het zilver."