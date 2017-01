Ryan Cortjens zegeviert bij tweedejaarsnieuwelingen

Door: redactie

7/01/17 - 15u45 Bron: Belga

© belga.

Ryan Cortjens (IKO Enertherm-Beobank) is de nieuwe Belgische kampioen bij de tweedejaarsnieuwelingen. De topfavoriet soleerde in Oostende naar de zege voor ploegmaat Wout Vervoort en Jente Peirens (Lares-Doltcini).

Ryan Cortjens startte als grote favoriet aan de Hippodroom in Oostende en al meteen na de start maakte hij die rol ook waar, hij gaf de koppositie niet meer af. Met een versnelling in de zandstrook in de tweede ronde sloeg hij een kleine kloof en hoewel de bonus nadien bij de passage aan de finish slechts 10 seconden bedroeg, bouwde hij die voorsprong ronde na ronde verder uit. Na een lange solo pakte de renner uit Lanaken, die zondag zijn 16e verjaardag viert, de Belgische titel. Ploegmaat Wout Vervoort pakte 24 seconden later de zilveren medaille. Jente Peirens, de Belgische kampioen van vorig jaar bij de eerstejaars, werd derde op iets meer dan een halve minuut.

"Ik was best zenuwachtig voor de start", aldus Cortjens. "Vorig jaar viel het kampioenschap door pech in het water, maar nu verliep alles perfect. Ik nam een kopstart en die gaf ik nooit meer af. De eerste passage door het zand voelde ik meteen dat ik veel power had. In de tweede ronde plaatste ik mijn versnelling. Deze titel doet enorm veel deugd. Dit is toch het moment waar je een heel seizoen voor werkt."



"Ik had niet verwacht dat ik hier op het podium zou staan", vertelde een gelukkige Wout Vervoort na afloop. "Top vijf was wel het doel. Ryan ging in ronde twee te snel. Hem moest ik laten gaan, maar even later kon ik mij in de achtergrond losrukken voor de tweede plaats. En daar ben ik natuurlijk erg blij mee."