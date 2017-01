Sven Nys kijkt met open mond naar zijn zoon: "Ik kon dat niet op die leeftijd"

Door: redactie

7/01/17 - 13u45

© belga.

Sven Nys keek met open mond naar de prestaties van zijn zoon Thibau op het BK veldrijden in Oostende. De veertienjarige eerstejaarsnieuweling profiteerde van een paar foutjes bij topfavoriet Dante Coremans en hield aan de finish uiteindelijk Lennert Belmans en Ward Huybs af. "Het was opvallend hoe kalm hij de voorbije uren en dagen was. Ík kon dat niet op die leeftijd", sprak Nys na afloop.