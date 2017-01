Zo vader zo zoon: Thibau Nys (14) Belgisch kampioen bij eerstejaarsnieuwelingen

Door: redactie

Thibau Nys is Belgian Champion Cyclo-cross Men Debutants (1st year) after a strong finish! Congrats! #bkoostende pic.twitter.com/FJRhhJ652k — Belgian Cycling (@BELCycling) January 7, 2017

video Thibau Nys heeft zich in Oostende tot Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen gekroond. De 14-jarige zoon van Sven Nys hield na een sterke eindspurt in de slotronde Lennert Belmans en Ward Huybs achter zich en kwam solo over de meet. Dante Coremans, één van de favorieten en ook mee in de kopgroep van vier, viel finaal bij de balken.

Nys was samen met Dante Coremans de topfavoriet bij de eerstejaarsnieuwelingen en al meteen bij de start maakten ze hun intenties duidelijk. Het duo kende een blitzstart en reed op kop over de brug naar het zand. Niet veel verder volgde Lennert Belmans, de renner van IKO Enertherm-Beobank zou de aansluiting nog maken. En hoewel Coremans een hoog tempo oplegde, slaagde Ward Huybs er toch nog in om vooraan aan te pikken en kregen we een leiderskwartet.



Coremans en Nys toonden zich de sterkste van de vier, Belmans en Huybs moesten regelmatig enkele lengtes goedmaken. Een slipper van Coremans iets over halfweg cross zorgde ervoor dat hij op achtervolgen was aangewezen, maar hij pikte weer aan bij de leiders. Huybs kreeg het moeilijk in het slot, maar uiteindelijk doken ze met vier de slotronde in.



Pech kruiste evenwel het pad van topfavoriet Coremans, want over de balkjes ging hij onderuit. Nys versnelde, nam enkele meters, maar Belmans plooide niet. Ook Huybs keerde nog terug. Een nieuwe versnelling van Nys helemaal in het slot volstond evenwel voor de Belgische titel, voor Belmans en Huybs. Lees ook Sven Nys kijkt met open mond naar zijn zoon: "Ik kon dat niet op die leeftijd"



