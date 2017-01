Wuyts: "Hoe groot is de kans dat je straks niét wint?" Van Aert: "Meer dan 50 procent"

Door: redactie

Al meer dan twintig jaar is hij de stem van de cross, maar wat Wout van Aert op z'n 22ste presteert? Dáárvoor gaat Michel Wuyts (60) op het tipje van z'n stoel zitten. "Een renner die nooit stilvalt - onuitgegeven!" Speciaal voor het BK stelt onze columnist zelf de vragen aan de topfavoriet. "Krijg je veel aandacht van de vrouwen?"

Michel Wuyts: "Heb je ontspannen kunnen toeleven naar het BK?"

Wout van Aert: "Ik vind van wel. Thuis ben ik altijd ontspannen. Kleine dingen helpen: de gsm een paar uur wegleggen, iets gaan eten, 's avonds een film kijken met Sarah... Niet aan de koers denken is ontspanning voor mij."



"Krijg je raad van je mental coach, Rudy Heylen?"

"Neen. Zijn coaching gaat over mentaal klaar zijn voor de koers. Een van zijn stokpaardjes is dat je niet moet proberen te controleren wat niet te controleren valt. Het heeft geen zin om te hopen op regen, want dat bepaal je niet zelf. Ik moet ook niet piekeren over hoe sterk Mathieu van der Poel gaat zijn, want dat heb ik niet in de hand. Hij vraagt me om me te concentreren op de dingen waar ik goed in ben. Ik moet mezelf er soms toe verplichten om meer positief te zijn."



"Heb je de neiging om anders negatief te gaan denken?"

"Af en toe. Ik denk dat ik dat van mijn moeder heb. Maar ik ben er al fel in gebeterd."



"Je lacht niet zo vaak."

"Neen, op tv toch niet. Nochtans hou ik van grapjes maken. Ik kom eigenlijk verkeerd over. Wel jammer."



