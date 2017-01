Iedereen tegen Van Aert, maar wie zijn de favorieten in de andere categorieën?

Joeri De Knop & Bart Audoore

7/01/17 - 07u50

© belga.

Bij de profs op het BK veldrijden is Wout van Aert de ontegensprekelijke topfavoriet. Maar wie heeft de beste kansen om de driekleur te veroveren in de andere categorieën? Een overzicht.

Sanne Cant in actie in Essen © belga. Quinten Hermans © belga. Thibau Nys © belga.

Vrouwen

Sanne Cant is de absolute topfavoriete. Zij gaat voor een achtste proftitel op rij, waarmee ze haar record nog wat scherper zou stellen. De tegenstand moet vooral uit de hoek van Van Loy, Verschueren, Franck en Verdonschot komen. Voor die laatste ligt de U23-titel voor het grijpen. Ook de meisjes-junioren en -nieuwelingen worden apart gekroond.



Elite zonder contract

Vincent Baestaens is sinds 1 januari geen prof meer en gaat dus vol zijn kans voor de nationale titel bij de elite zonder contract. Kevin Cant heeft met zus Sanne en dubbel feestje op het oog. Of zorgt 'good old' Jan Denuwelaere nog eens voor een stunt?



U23

Bij afwezigheid van wereldkampioen Eli Iserbyt, die gezien zijn profstatuut verplicht moet starten bij de elite, lijkt het pad richting driekleur open te liggen voor Europees kampioen Quinten Hermans. Titelverdediger Thijs Aerts wordt zijn grote concurrent. Voor het brons tippen we op Nicolas Cleppe.



Junioren

Jelle Camps en Toon Vandebosch strijden wellicht om de driekleur. Al liggen ook Andreas Goeman en Yentl Bekaert op de loer voor het inpikken van een podiumplaats.



Nieuwelingen

Bij de tweedejaars is Ryan Cortjens de topfavoriet. Het is dit seizoen wachten op de allerbeste Yente Peirens, vorig jaar kampioen bij de eerstejaars. Kandidaten voor de titel genoeg in díe categorie. Uitkijken wordt het, naast Dante Coremans, Lennert Belmans en Yorben Lauryssen, ook naar Thibau Nys, zoon van Sven.