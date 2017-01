Wie klopt Wout van Aert in Oostende?

Door: redactie

Met 13 overwinningen op zak en geen Mathieu van der Poel aan de start van het BK veldrijden in Oostende is er zondag met Wout van Aert slechts één topfavoriet aan de Hippodroom. De kopman van Crelan-Charles kan zichzelf voor de tweede keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen bij de elite kronen.

De voorbije weken werden de prijzen verdeeld tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, enige uitzondering was de zege op Nieuwjaarsdag voor Toon Aerts in Baal waar Van Aert in de eerste ronden iets te voorzichtig te werk ging en pas op het eind zijn motor liet aanslaan. Te laat, weg zege, maar het tastte het zelfvertrouwen van de renner uit Lille niet aan. "Ik hoef niemand te vrezen en ga van mijn eigen sterkte uit", zei hij eerder deze week op een persmoment. "Dat betekent niet dat het vanzelfsprekend zal zijn om die titel te pakken. Er doen andere renners mee en zij zullen proberen mij te kloppen."



Vorig jaar veroverde hij in zijn eigen Lille zijn eerste driekleur bij de profs nadat hij ruim de helft van de cross alleen op pad was. "Ik ben niet bezig met verschillende scenario's, ik ben van geen enkele situatie bang en ik heb al bewezen dat ik het ook in de laatste ronde kan afmaken. Sowieso is de ambitie groot. Ik wil gewoon graag winnen."



De meeste tegenstand moet Van Aert wellicht verwachten van Europees kampioen Toon Aerts die hem de overwinning afsnoepte in Baal en misschien samen met Tom Meeusen een plannetje kan uitwerken om de wereldkampioen te kloppen. In Baal muisde het duo er meteen na de start vanonder en zetten ze Van Aert onder druk, al zal dat op de omloop in Oostende wellicht minder evident zijn en zal de Lillenaar ook iets alerter koersen. Het blok van Marlux-Napoleon Games met Klaas Vantornout, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en ook belofte Eli Iserbyt moest het voorbije seizoen vooraleer vrede nemen met ereplaatsen. Pauwels is dan wel in vorm en ook Vanthourenhout bewees in de laatste wedstrijden dat hij op dreef is, alles wat meer is dan een podiumplaats mag als een grote verrassing beschouwd worden.



Tot slot is er nog Laurens Sweeck van Era-Circus. Vorig jaar werd hij tweede op het BK, ook nu mikt hij op het podium, maar de renner uit Schriek werd begin deze week ziek (buikgriep) en de grote vraag is dus of hij voldoende hersteld zal zijn om mee te doen voor het podium. Het antwoord kennen we zondag omstreeks 16u.