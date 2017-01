Aerts: "Ik mag zelfs gedubbeld worden"

Bart Audoore

6/01/17 - 10u20

Toon Aerts © TDW.

Mogen we hem de enige uitdager noemen voor het BK? Misschien een beetje overdreven, maar als iemand Wout van Aert kan kloppen, dan wel Toon Aerts (23). Winst op het EK en in Baal heeft hem een boost aan zelfvertrouwen gegeven. "Maar niks moet."

Dag Toon, spreken we met de enige uitdager van Wout van Aert?

Toon Aerts © belga.

"Dat is wat overdreven. Het is niet omdat ik vorige zondag in Baal heb gewonnen, dat dat ook in Oostende zal lukken. Ik denk dat we met meer uitdagers zijn: ik zit al het hele seizoen in een groepje met Kevin Pauwels, Laurens Sweeck, Tom Meeusen en Michael Vanthourenhout. Wij zitten constant in mekaars buurt, en Wout staat daarboven."



Maar jij bent wel de enige die hem heeft kunnen kloppen.

"Twee keer op dertig crossen. Dat zet het wel in perspectief."



Gelijk heb je. Omgerekend heb je maar 7 procent kans om te winnen.

"En Wout 93 procent? Dat klopt ook weer niet, want dan vergeten we alle anderen. Laten we het er gewoon op houden dat Wout de grote favoriet is."



Mogen we zeggen dat jij mentaal in het voordeel bent? Winst op het EK en in Baal moet toch een boost gegeven hebben?

"Zeker. Vroeger durfde ik op een BK last te hebben van stress, maar nu heb ik er vertrouwen in. Het is me al gelukt om grote crossen te winnen. Ik voel me klaar: ik ben fysiek in orde en op de laatste trainingen duwde ik de wattages die ik moest duwen. Ik kijk ernaar uit. Maar opnieuw, niks moet."



Met welke amibitie Toon Aerts naar het BK veldrijden trekt ontdekt u op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 2 euro.