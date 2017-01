Herstelde Sweeck: "Als ik me helemaal de oude voel, lijkt het podium haalbaar"

Door: redactie

Laurens Sweeck (Era-Circus) voelt zich voldoende hersteld om deel te nemen aan het BK zondag in Oostende. De renner werd in de nacht van maandag op dinsdag ziek, twijfelde over deelname, maar stelt dat hij tijdig zal hersteld zijn. "Als ik me helemaal de oude voel, lijkt het podium me haalbaar", zegt hij.