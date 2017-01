Van der Poel is fit voor Nederlands kampioenschap veldrijden

Door: redactie

5/01/17

Mathieu van der Poel. © belga.

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft nauwelijks meer last van de nekblessure die hij vorige week opliep bij een val in de Azencross in Loenhout. Hij verschijnt zondag in Sint-Michielsgestel met een goed gevoel aan de start voor een mogelijk derde Nederlandse titel op rij bij de elite.