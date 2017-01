Sven Nys zet alle zeilen bij in jacht op Brits supertalent (17) dat nú al doet denken aan Peter Sagan

Nico Dick

5/01/17 - 03u00

© belga.

Zegt de naam Thomas 'Tom' Pidcock u nog niets? Wel, daar zal wellicht snel verandering in komen. De 17-jarige Brit is een wielertalent pur sang en wordt door kenners vergeleken met Mathieu van der Poel of zelfs Peter Sagan.

Op de weg won hij dit jaar als eerstejaarsjunior al 'la Phiippe Gilbert juniors', een miniversie van Luik-Bastenaken-Luik. En in het veld dartelt Pidcock ook al van de ene overwinning naar de andere. Zo werd hij in Pontchâteau met de vingers in de neus Europees juniorenkampioen en degradeerde hij de tegenstand in de wereldbekermanche op de Citadel van Namen. Op het WK in Luxemburg is hij straks uitgesproken topfavoriet. Pidcock kan al langer rekenen op interesse van heel wat topteams (ook uit de WorldTour), maar hield voorlopig de boot af. Nu hij in september belofte wordt, komt daar verandering in. En op dit moment lijkt zowaar Sven Nys een streepje voor te hebben. Lees ook

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © belga.

Nys kan rekenen op heel veel respect van de Brit, terwijl de tweevoudige wereldkampioen en huidig teammanager van Telenet-Fidea ook zelf alle zeilen bijzet. Zo werd Pidcock en zijn gezin na de veldrit van Hasselt door Sven Nys himself uitgenodigd op de Zesdaagse van Gent. Het supertalent zou de volgende drie seizoenen focussen op het veldrijden -iets wat de Brit dolgraag doet- om daarna de overstap te maken naar de weg. En ook daar kan Nys hem bij helpen. Als ambassadeur van Trek zou Nys Pidcock na zijn beloftenjaren namelijk bij Trek-Segafredeo (het team van onder meer Contador, Jasper Stuyven en Edward Theuns) kunnen stallen. © belga.