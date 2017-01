Cant kan in Oostende achtste Belgische titel op rij pakken: "Commotie hoort blijkbaar bij het BK"

Door: redactie

Sanne Cant kan zondag in Oostende al voor de achtste keer op rij Belgisch kampioene veldrijden bij de vrouwen worden. "Het zou mooi zijn om die reeks te kunnen verderzetten", aldus de renster van IKO-Enertherm.

Cant verkende het parcours in Oostende niet. "Ik deel een beetje de mening van de andere renners uit de buurt", zei ze daarover. "Het is een lange rit van de Kempen naar Oostende en op de dag zelf ligt het parcours er vaak ook anders bij. Bovendien was het weer echt wel slecht, liever train ik dan in de buurt. Ik zal zondag genoeg tijd hebben om het parcours te evalueren en onder de knie te krijgen."



Cant kroonde zich al zeven keer tot Belgisch kampioene. Iedereen verwacht zondag een achtste titel. "Als ik win, vindt iedereen dat vanzelfsprekend. Doe ik het niet, dan ben ik de grote verliezer. Ik weet dat ik de grote favoriete ben en ik ben intussen oud genoeg om te weten hoe ik daar mentaal mee om moet gaan, maar evident is dat niet altijd. Zo'n BK is voor mij heel belangrijk, ik leef ernaartoe en ik draag die trui graag, ook om te trainen. Al besef ik tegelijkertijd dat het zondag zomaar gedaan kan zijn. Die reeks zal ooit wel eens stoppen, maar hopelijk nog niet in Oostende. Ik heb gehoord dat er vrij veel gelopen moet worden. Jammer, want zand is net mijn ding. Maar we moeten het parcours nemen zoals het is. Dat is altijd zo. En het is voor iedereen hetzelfde. Iedere week voor het BK is er wel eens commotie, het hoort er blijkbaar bij. Ik vind het jammer dat de dames een kortere zandstrook krijgen voorgeschoteld dan de heren, maar het is wat het is."



Met al veertien zeges op zak zou de Belgische titel een mooie tussentijdse bekroning zijn van alweer een topseizoen. "De generale repetitie in Baal liep niet zoals verwacht, maar ik sta zeker met voldoende vertrouwen aan de start van het BK. Gezien mijn aantal zeges dit seizoen heb ik het gevoel dat ik de titel wel verdien, maar zo'n kampioenschap blijft natuurlijk speciaal. Veel factoren spelen een rol. Ook pech kan een einde maken aan mijn reeks. Zelf beschouw ik Ellen Van Loy als mijn grootste tegenstandster, ze reed echt sterk in Baal", besloot Cant.