Ook Sven Nys verkent BK-parcours: "Wout is ook maar een mens. Hoe langer hij weerwerk krijgt, hoe nerveuzer hij zal worden"

Door: Glenn Bogaert, Joeri De Knop

4/01/17 - 11u37

Roland Liboton op inspectie in Oostende. Vervolgens nam ook Sven Nys de tijd om het parcours van het BK veldrijden te verkennen. © kos.

veldrijden Roland Liboton heeft vanmorgen het BK-parcours veldrijden in Oostende verkend en dat heeft uiteindelijk niks nieuws opgeleverd met het oog op zondag. De beslissing van gisteravond om te opteren voor een loopstrook van 250 meter blijft behouden. De voorbije dagen was er heel wat heisa ontstaan rond de aanpassing van de omloop na inmenging van ploegleider van Marlux-Napoleon Games Danny De Bie. Ex-crosskampioen Liboton vindt de zaak 'much ado about nothing': "Ik snap die heisa helemaal niet, vroeger heb ik andere dingen meegemaakt." Ook Sven Nys heeft intussen het zaakje verkend en zijn analyse leert ons dat topfavoriet Wout van Aert zeker te kloppen is.

Einde van de vaudeville Het BK-parcours krijgt dus een ingekorte loopstrook van 250 meter: "Het parcours zal 2525 meter lang zijn en dus was de loopstrook van 300 meter, die oorspronkelijk was ingecalculeerd, te lang. Het reglement schrijft immers voor dat slechts tien procent van het volledige parcours niet-berijdbaar mag zijn. Daarom werd de loopstrook ingekort tot 250 meter", klonk het gisteravond bij de Belgische Wielerbond (KBWB). "Het is een beetje jammer dat hier commotie over is ontstaan, maar het parcours is niet aangepast op vraag van een ploegleider, maar omdat het moet voldoen aan de reglementen."



Liboton: "Van Aert favoriet"

Meter voor meter werd de omloop vandaag nog even afgestapt, nagegaan of de balkjes de reglementaire hoogte hebben, de omloop overal breed genoeg is, enzovoort. "Het parcours is goedgekeurd", zegt Liboton, "onderschat deze omloop trouwens niet. Het deel over de hippodroom is goed berijdbaar, met snelle rechte stroken die afgewisseld worden met technische stukken, maar het deel op het strand is 'boksen tegen de wind'. Dat zal heel lastig zijn, het weer zal daar de komende dagen ook nog zijn rol spelen. Vandaag kon je bijna op de helft van het strand op de fiets blijven door de vele regen, gisteren was dat minder het geval. Op het strand kan je het verschil maken, dat is een zware passage, zeker ook na die steile brug. Het zal een mooi BK worden, deze omloop leent zich daartoe en we moeten niet onnozel doen: Wout van Aert is de grote favoriet"



Albert niet mals

De parcourswijziging deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien omdat die er was gekomen na een verkenning van Danny De Bie en die is op sportief vlak betrokken partij als ploegleider van het Marlux-Napoleon Games van Kevin Pauwels, Klaas Vantornout en Michael Vanthourenhout. Niels Albert maakte gisteren in zijn column duidelijk dat hij de zaak niet koosjer vond en ook zijn pupil en topfavoriet voor winst op het BK Wout van Aert uitte zijn bedenkingen. © HLN.