Einde van de vaudeville: BK-parcours krijg ingekorte loopstrook van 250 meter

Door: Glenn Bogaert

4/01/17 - 10u25

Roland Liboton: "Ik snap die heisa helemaal niet, vroeger heb ik andere dingen meegemaakt."

© kos.

Roland Liboton heeft vanmorgen het BK-parcours veldrijden in Oostende verkend en dat heeft uiteindelijk niks nieuws opgeleverd met het oog op zondag. De beslissing van gisteravond om te opteren voor een loopstrook van 250 meter blijft behouden. De voorbije dagen was er heel wat heisa ontstaan rond de aanpassing van de omloop na inmenging van ploegleider van Marlux-Napoleon Games Danny De Bie. Ex-crosskampioen Liboton vindt de zaak 'much ado about nothing': "Ik snap die heisa helemaal niet, vroeger heb ik andere dingen meegemaakt."