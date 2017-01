Wout van Aert en co zijn verwittigd. Ook deze jonge snaak doet zondag gooi naar Belgische driekleur

Door: Bart Audoore

4/01/17 - 07u30

bk veldrijden Een tiener tussen de profs. Eli Iserbyt (19) staat voor een loodzware opdracht op het BK cross, maar zelf omschrijft hij het als "een plezante uitdaging". Wat kan de beloftenwereldkampioen bij de grote jongens?

"Top tien is goed", zegt de kleine West-Vlaming. "Maar stiekem hoop ik inderdaad op meer. Ik heb dit seizen vijf crossen met de profs gereden - Geraardsbergen, Meulebeke, Mol, Ardooie en Baden - en ik zie het wel zitten met die mannen. Ik zie mezelf niet winnen, Wout van Aert is de grote favoriet, maar als ik een echt goeie dag heb, kan ik misschien mee in het groepje achter hem. Dan doe ik misschien mee voor de plaatsen tussen twee en acht en dan zit er misschien iets moois in."



Geen schrik

Iserbyt is geen zwever en hij is veel te slim om hem naïef te noemen. De jongeman is nog op zoek naar zijn limieten en wil zichzelf zo veel mogelijk pushen. "Het is plezant om de lat eens zo hoog te leggen", zegt hij. "Ik ben niet bang. Het niveau zal hoog liggen, ja, maar afzien is afzien: bij de beloften doet het ook pijn."



