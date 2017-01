Albert: "Het parcours definitief? 'De Nys' is nog niet langsgeweest"

Door: redactie

Niels Albert, ploegleider van Wout van Aert bij Crelan-Charles, reageerde in onze krant al scherp op het feit dat de zandstrook op het BK veldrijden in Oostende ingekort werd. Hij vindt het niet kunnen dat dat na een aanbeveling van een betrokken partij, in casu Danny De Bie, gebeurd zou zijn. De Bie is ploegleider bij Marlux-Napoleon Games, het team van Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout, Klaas Vantornout en Dieter Vanthourenhout. "Ploegleiders hebben zich niet met het parcours te moeien", herhaalde Albert op een persconferentie in Geel.

"Ik kan ook naar ginder gaan en zeggen dat er wat meer of minder gelopen moet worden, dat er hier en daar een balkje weg of bij moet... Zoiets doe ik niet. Ik denk ook niet dat Wout dat zou appreciëren. Zo'n parcours wordt twee jaar op voorhand uitgestippeld. Dat hoef je niet te veranderen. Het is wat het is, zoals het weer is wat het is." Voor de titelambities bij Crelan-Charles verandert het niets. "Of er nu 500 of 300 meter moet gelopen worden, Wout heeft al getoond dat hij hoe dan ook de beste is", zegt Albert. "Wout is de grote favoriet en ik denk wel dat het in orde komt. Maar de koers moet altijd gereden worden. Op een wedstrijd van één dag kan er veel mislopen. Sowieso moet Wout uitgaan van zijn eigen kunnen. Eigenlijk is er maar één recept: een uur lang alles geven. Ik zou niet te lang wachten, je weet immers nooit wat er gebeurt. De titel verlengen zou mooi zijn. Het seizoen is dan al geslaagd. Wout heeft immers ook twee klassementen (Wereldbeker en DVV-Trofee) al zo goed als op zak."



"De zandstrook zal wel bepalend blijven. Tenzij het nog heel zwaar gaat vriezen, wat niet de verwachting is, zal er niet over gereden kunnen worden. Als het maar een beetje vriest, zal het zand al door andere categorieën los gereden zijn voordat de mannen elite aan de beurt is. Het is ook de enige echte moeilijkheid, tenzij het nog hard gaat regenen en de Hippodroom een modderpoel wordt. De brug tussen het strand en de hippodroom is ook wel lastig. Richting het strand is die goed te doen, maar als je uit het zand komt, heb je geen aanloop en is die brug best steil. Als er niets meer verandert natuurlijk... 'De Nys' is immers nog niet langs geweest", besloot Albert lachend.