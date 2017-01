Doortocht op strand tot 165 meter beperkt voor nieuwelingen en vrouwen

Door: redactie

3/01/17 - 20u34 Bron: Belga

BK veldrijden Tijdens het Belgisch kampioenschap veldrijden, zaterdag en zondag in Oostende, zal de doortocht op het strand voor de nieuwelingen en vrouwen (elite en jeugdcategorieën) tot 165 meter beperkt worden. Dat heeft Belgian Cycling deze avond meegedeeld.

De mannen elite, beloften en junioren gaan 380 meter over het strand. Daarvan is 130 meter berijdbaar, zodat de loopstrook dus tot 250 meter beperkt is. Maandag maakte de organisatie bekend dat de loopstrook zou worden ingekort. "Dat was nodig omdat het loopwerk reglementair niet meer dan tien procent van het volledige parkoers mag bedragen en de totale afstand is 2.525 meter", verduidelijkte veldritcoördinator Eddy Lissens.



Belgian Cycling benadrukt dat het parcours voor het overige perfect berijdbaar is. "Met snelle rechte stroken die worden afgewisseld met technische passages, waarvoor de renners niet van de fiets moeten. Het publiek zal de renners op de hippodroom uitgebreid aan het werk kunnen zien. Tot slot herhalen wij dat Belgian Cycling over het parcours beslist in overleg met de plaatselijke organisatie", klinkt het in een persmededeling.