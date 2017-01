Van Aert: "Dat een ploegleider als betrokken partij mee over de inkorting zou beslist hebben, is een raar verhaal"

Door: redactie

Wout van Aert (Crelan-Charles) start zondag als torenhoog favoriet aan de nationale titelstrijd in Oostende. "Ik hoef niemand te vrezen en ga van mijn eigen sterkte uit", bevestigde de 22-jarige Antwerpenaar op een persconferentie in Geel. "Dat betekent niet dat het vanzelfsprekend zal zijn. Er doen andere renners mee en zij zullen proberen mij te kloppen."

De meeste tegenstand verwacht Van Aert van Toon Aerts. "Op de zware zandstrook moet hij het best uit de voeten komen", meent Van Aert. "Kevin Pauwels en Tom Meeusen zijn ook in vorm. Zij zijn misschien de mindere lopers, maar op zo'n zware strook is vooral de conditie van tel. Een mindere loper in topvorm zal nog altijd sneller zijn dan een goede loper in slechte conditie." Aerts hield Van Aert afgelopen zondag nog van de zege in de GP Sven Nys. "In Baal heb ik toch wat zekerheid ingebouwd. Toen ik naar daar reed, zag ik het al niet goed zitten. Omwille van de omloop daar, die me minder ligt. Het duurde te lang voor ik me daar over kon zetten."



Van Aert heeft het parcours in Oostende nog niet verkend en zal dat ook niet doen. "Het is gewoon te ver, in een uithoek van België. Ik heb geen zin om voor een verkenning drie uur in de auto te gaan zitten. Bovendien heeft de ervaring me geleerd dat de omloop er op de dag van de wedstrijd zelf toch vaak helemaal anders bijligt. Ik zal het zaterdag wel zien. Het lijkt me dat het een beetje om twee parkoersen in één gaat, één in de Hippodroom en één op het strand. Dat de omloop ingekort is, zal niet zo heel veel uitmaken. Een loopstrook meer of minder gaat het verschil niet maken. Ik ga naar daar om te winnen, om het even wat het parcours is."



"Dat een ploegleider als betrokken partij mee over die inkorting zou beslist hebben, is wel een raar verhaal. Mensen die het parcours uitstippelen moeten onafhankelijk zijn. Nu weet ik niet in welke mate Danny De Bie echt mee beslist heeft, ik weet niet meer dan wat in de pers verschenen is. Een persoonlijk probleem met De Bie heb ik alvast niet. Als hij het al bewust in een bepaalde richting gestuurd heeft, heeft hij dat gedaan in het voordeel van zijn renners, niet om mij te pesten. Het is normaal dat er in aanloop naar een BK veel over gepalaverd wordt. Dat is ook mooi. Het bouwt de spanning op."