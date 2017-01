Pas morgenvoormiddag beslissing over BK-parcours veldrijden

Door: Nico Dick

3/01/17 - 13u00

Heel wat heisa over de aanpassing van het BK-parcours. Nu blijkt dat het toch nog even afwachten wordt. Ook al verklaarde organisator Debeaussaert dat de omloop wordt ingekort, het laatste woord ligt bij de Belgische Wielerbond.

Heel wat gepalaver over het BK-parcours, gisteren. Op aanraden van onder meer Danny De Bie -ploegleider bij Marlux-Napoleon Games- en VRT-regisseur Herregodts, besliste organisator Debeaussaert om de passage over het strand met 150 meter in te korten. Dat valt niet overal in goede aarde. Zo gaf Niels Albert al uitgebreid zijn mening in zijn column in onze krant. Ook bij andere ex-toppers zorgt de wijziging voor verdeeldheid.



Grondige inspectie

Blijkt nu trouwens dat die wijziging helemaal nog niet definitief is. Roland Liboton zal morgenvoormiddag samen met Eddy Lissens (coördinator van de commissie veldrijden bij de KWBW) de omloop een laatste keer grondig inspecteren. "Pas daarna hakken we de knoop door", aldus Liboton. "Lissens heeft daar trouwens het laatste woord in. Niet de organisator." Waarvan akte...