Hij had zo uitgekeken naar BK veldrijden, maar ziekte gooit (mogelijk) roet in het eten van podiumklant

Bewerkt door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 12u19 Bron: Belga

© photo news.

Voorlopig ging het vooral over het gewijzigde BK-parcours, maar er is ook sportief nieuws over het Belgisch kampioenschap veldrijden. Zo moet Laurens Sweeck moet mogelijk passen voor de tricolore titelstrijd van zondag in Oostende. De 23-jarige veldrijder werd afgelopen nacht ziek, zo laat zijn ploeg ERA-Circus weten via Twitter.

"Normaal gezien zou ik woensdag het BK-parcours verkennen, maar ik ben vannacht ziek geworden. Overgeven en buikloop", bevestigt Sweeck in een persbericht van de ploeg. "Het enige wat ik nu kan doen is rusten, uitzieken en hopen dat ik tegen het weekend weer in orde ben." Vorig jaar eindigde Vlaams-Brabander Sweeck als tweede op het BK in Lille na Wout van Aert.



Sterk seizoen

En ook dit jaar was hij weer kandidaat voor het podium. Zo liet Michel Wuyts zich zondag in Baal nog ontvallen dat de broer van Diether zich volop had toegelegd op het BK om er zwaar uit te pakken. Plannen en voornemens die nu mogelijk in duigen vallen. Afwachten, is de boodschap. Laurens Sweeck is bezig aan een sterk seizoen met zeges in Neerpelt en Hasselt. Vorige week vrijdag werd hij in Bredene nog knap tweede na wereldkampioen Wout van Aert.