"Ik vond niets fouts aan dat BK-parcours! Of bedoelt De Bie misschien dat het te veel loopwerk is voor zíjn renners?"

Niels Albert

3/01/17 - 09u25

veldrijden Er was gisteren heel wat te doen over het feit dat het parcours van het BK veldrijden van aanstaande zondag in Oostende wordt ingekort. En dat door inmening van een ploegleider, met name Danny De Bie. Ex-crosstopper en mentor van Wout van Aert, Niels Albert vindt het niet kunnen en spaart in zijn wekelijkse column zijn kritiek en bedenkingen niet. "Bij het team van Jurgen Mettepenningen kennen ze de truken van de foor", klinkt het fors.

"Na een verkenning van Danny De Bie werd de BK-omloop dus met 150 meter ingekort. Ferm nieuws is dat. Met andere woorden: in het jaar 2017 kan een ploegleider beslissen over de lengte van het parcours en het aantal meter dat gelopen moet worden? Een straffe nieuwigheid. Alhoewel, echt nieuw vind ik het nu ook weer niet. Bij het team van Mettepenningen kennen ze de truken van de foor. Ik herinner me het BK in Mol, waar Mettepenningen een parcoursaanpassing wilde. Ook daar ging het over te veel lopen. Een jaar later in Waregem wilde Vantornout de balken weg. En nu vindt Danny De Bie dat er in Oostende te veel gelopen moet worden..."



