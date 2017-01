Vantornout drie dagen van de fiets

Door: Marc Ghyselinck

Ex-Belgisch kampioen Klaas Vantornout houdt een lichte hersenschudding over aan zijn val in de GP Sven Nys in Baal. Vantornout heeft ook last van kneuzingen en schaafwonden aan knieën, armen en polsen. Vantornout zegt dat hij niet voor donderdag weer op zijn fiets stapt. Zijn deelname aan het Belgisch kampioenschap zondag in Oostende komt niet in gevaar.