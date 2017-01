Organisatie sleutelt aan parcours BK veldrijden: "Het was te veel loopwerk"

Door: redactie

De imposante brug die de Wellingtonrenbaan verbindt met het strand. © kos.

Het parcours van het BK veldrijden in Oostende wordt aangepast. Oorspronkelijk zouden de renners 480 meter door het zand moeten, dat wordt ingekort tot 330 meter. "Het was iets te veel loopwerk", aldus Rik Debeaussaert van de organisatie.

Het BK in Oostende vindt komend weekend plaats, over een uniek parcours, met een grote brug die de overgang maakt van de Hippodroom naar het strand. Die strook over het zand blijkt nu iets te lang, want de organisatie besliste om de zandpassage met 150 meter in te korten.



"Deze namiddag kregen we bezoek van Danny De Bie en die merkte op dat de renners toch wel veel zouden moeten lopen, wat ook door de regisseur van de VRT nog eens werd bevestigd. De strook was volgens hen te lang. We hebben dan in samenspraak beslist om die strook over het zand in te korten van 480 meter naar 330 meter. We moeten niet alleen rekening houden met de profs, maar bijvoorbeeld ook met de nieuwelingen en junioren."