Thibau Nys 4de bij nieuwelingen voor ogen papa en mama

Door: redactie

2/01/17 - 09u20

© rv.

De ene Nys gaat, de andere komt. Naadloos in elkaar vloeien ze over, de carrières van vader en zoon. "Zo had ik het nog niet bekeken, maar het is inderdaad heel speciaal", lachte Thibau, vierde gisteren bij de nieuwelingen in zijn allereerste GP-van-zijn-pa ooit.



Na al die jaren van zelfopoffering denk je dan: Nys sr. zal met de overgang van oud naar nieuw wel langer hebben doorgefuifd. "Neen, dus", lachte hij voor de camera van VTM. "Om kwart voor zeven was ik alweer uit de veren voor Thibau. Maar qua gevoel scheelt het toch. Ik ben hier niet nerveus voor, ik geniet ervan. Noem me gerust een trotse papa. Het is fijn om deel te mogen uitmaken van zíjn passie."



Zo zag ook mama Isabelle het, die voor het eerst sinds lang nog eens langs het lint kwam postvatten. "Meestal zat ik warm binnen bij vrienden, voor tv. Maar nu speel ik maar wát graag de hard supporterende moeder." Nys jr. strijdt zaterdag op het BK nieuwelingen in Oostende voor een medaille.