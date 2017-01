Nys: "Voor het eerst dit seizoen was ik ook rotnerveus tijdens de koers"

Joeri De Knop

Een primeur was het gisteren voor Sven Nys, om zijn eigen GP te beleven als ploegleider en niet langer als renner. De 'Kannibaal van Baal' zag hoe zijn poulain Toon Aerts verrassend de zege pakte door topfavoriet Wout van Aert te kloppen: "Fantastisch!"

"En voor het eerst dit seizoen was ik ook rotnerveus tijdens de koers. Met Meeusen en Aerts kleurden we van in de eerste ronde de wedstrijd. En dan maakt Toon het nog af ook. Ik was best wel wat geëmotioneerd, toen hij over de finish reed." (slikt even) Dat Aerts in de slotfase standhield tegen een losgeslagen Van Aert, vond Nys zondermeer knap. "Bewijs dat Toon niet alleen een uur lang voluit kan gaan, maar wel degelijk ook om kan met zware druk", vond hij. "Want die was er wel degelijk. Wout blééf hem opjagen tot de laatste meter, maar hij maakte geen enkele fout. Normaal komt hij het best tot zijn recht in slecht weer. Blijkbaar kan hij het ook in deze omstandigheden. Hij is bijzonder regelmatig geworden. En heeft ook enorm geïnvesteerd in zijn techniek. Het werk rendeert. Dat maakt me tot een trotse coach."



