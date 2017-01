Vantornout houdt hoofdpijn over aan botsing tegen gecontesteerde omheining

Door: redactie

1/01/17 - 20u21 Bron: Belga

© belga.

DVV Trofee Baal Klaas Vantornout haalde het einde van de GP Sven Nys niet. De renner van Marlux-Napoleon Games, die zijn rentree maakte na ziekte de voorbije dagen, reed tegen de omheining in Baal en werd met hulp van medewerkers van de medische hulppost van het terrein geholpen.

Ok, mijn stuurfout, maar is dit wel verantwoord die houten afrastering met doorgezaagde, scherpe balken??? pic.twitter.com/3ZvRNwMweX — Klaas Vantornout (@KlaasVantornout) Sun Jan 01 00:00:00 MET 2017

Wout van Aert beklaagde zich na afloop over het nieuwe houten hekwerk dat over de volledige lengte van het parcours werd aangebracht. "Ik knalde met mijn heup keihard tegen dat hek", zei hij, "het hele parcours is er mee afgezet, ik denk niet dat het ideaal is voor een crossparcours."



Ook Vantornout deelt die mening. Hij moest zijn wedstrijd zelf stopzetten na een onzachte aanvaring met de omheining waarbij hij zijn hoofd bezeerde. "Oké, het is mijn stuurfout, maar is het wel verantwoord die houten afrastering met doorgezaagde scherpe balken?", vroeg hij zich af op Twitter. Hij kreeg meteen steun van Wietse Bosmans, vijfde in Baal. "Het was echt gevaarlijk, dat hout, raar dat dit zomaar kan?"



Overigens valt de schade ondanks de zware klap al bij al nog mee bij Vantornout. "Duizeligheid en hoofdpijn, dat is het ergste", zegt hij. "Mijn hoofd kreeg een serieuze klap. Die houten afsluiting, dat vond ik nogal onverantwoord. Mijn lichaam ving de schok helemaal op, het zag zwart voor mijn ogen, en voor het eerst in mijn carrière bleef ik zo lang liggen na een val. Ik hoop dat ik de volgende dagen niet te veel last meer zal ondervinden", eindigde hij.