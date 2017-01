Michael Vanthourenhout: "Groei naar mijn topvorm toe"

Door: redactie

DVV Trofee Baal Het was lang geleden dat Michael Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games) nog eens op het podium mocht staan. De laatste keer dateerde al van 23 oktober, in de Wereldbeker in Valkenburg. "Dus ben ik heel tevreden met dit resultaat", zei hij zondag na afloop van de GP Sven Nys in Baal.