Van Aert zat met schrik op de fiets: "Veel te bang door bevroren bochten"

1/01/17 - 16u40 Bron: Belga

Wout van Aert moet nog even wachten op zijn veertiende zege van het seizoen. In de GP Sven Nys ging Toon Aerts met de zege aan de haal. "Ik reed in het begin met te veel schrik rond", gaf de wereldkampioen na afloop toe, "te laat schoot ik in gang."

Geen Mathieu van der Poel aan de start, dus leek Van Aert af te stevenen op een makkelijke zege in Baal, waar hij de voorbije twee jaar telkens winnaar werd bij de eliterenners. Toch werd het geen derde overwinning op rij. "Mijn eigen schuld", stelde Van Aert, "in het begin reed ik met iets te veel angst in die bevroren bochten. Ik wilde niet te veel risico's nemen in functie van wat de komende weken nog komen moet, maar dat kostte me duidelijk tijd. Het duurde te lang vooraleer dat niet langer door mijn hoofd spookte en ik kwam te laat op gang. Ik had ook geen superdag, dat hielp me dus ook niet echt."



Van Aert reed ook even tegen de houten omheining naast het parcours. "Het was geen paaltje", hielp hij uit de wereld, "wel die nieuwe omheining die de omloop afsluit. Ik knalde er pal met mijn heup tegen en moest even de pijn verbijten. Al wil ik dat niet als excuus gebruiken. Het is niet daar dat ik de wedstrijd verlies. Ik kende gewoon een moeilijke dag en pas helemaal op het eind kreeg ik dat goede gevoel te pakken. Het draaide ook beter toen ik voor iets slappere tubes koos, maar toen was het kalf al verdronken en waren Tom en Toon al ver weg."



Nochtans kwam Van Aert nog stevig opzetten in de slotronde. "Het gevoel in de benen werd beter naar het eind, maar het was te kort dag om die kloof nog te dichten. Ik probeerde wel, maar ik wist ook wel dat het moeilijk zou worden."