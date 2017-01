Van Aert: "Veel te bang in het begin door bevroren bochten"

Door: redactie

1/01/17 - 16u40 Bron: Sporza

In afwezigheid van Mathieu van der Poel leek de GP Sven Nys in Baal wel een kolfje naar de hand van Wout van Aert. De verrassende Toon Aerts, die wel al het hele seizoen sterke prestaties laat optekenen, gooide echter roet in het eten door vlug weg te springen en stand te houden na een lange solo. "Als ik sneller het goede gevoel had, had ik hier kunnen winnen", zegt Van Aert bij Sporza.

"In het begin was ik veel te angstig in de bochten. Er waren nog veel bevroren stukken en ik wilde niet te veel risico's nemen. Het duurde uiteindelijk te lang vooraleer ik dat kon loslaten. De fietswissel (waarbij Van Aert koos voor slappere tubes) heeft me wel geholpen om dat van me af te zetten. Maar ik zat snel te ver achteraan waardoor ik de koers niet meer kon winnen. Ik heb dan een tijdlang meegereden met een groepje en gaandeweg verbeterde het gevoel wel. Uiteindelijk was er te weinig tijd om de kloof helemaal te dichten."



Van Aert greep na een botsing met het hekwerk naast het terrein eventjes naar de heup. "Ze hebben hier in Baal heel het parcours afgezet met houten hekwerk. Dat lijkt me toch niet de beste beslissing. Ik knalde met mijn heup tegen een houten rek en dat doet veel meer pijn dan tegen een paaltje. Het was even de pijn verbijten, maar daar verlies ik zeker de koers niet door. Dat is volledig mijn fout."



En wat met het Belgisch kampioenschap? "Of de omloop op mijn lijf geschreven is? Dat weet niemand, want het is de eerste keer dat er in Oostende een cross wordt georganiseerd. Het is afwachten hoe het parcours erbij ligt."