Aerts: "Dat ik meteen met Meeusen kon wegrijden, gaf me vleugels"

1/01/17

Het was geleden van de cross in Spa-Francorchamps, 3 december, dat Toon Aerts nog eens op het podium mocht staan, al etaleerde hij de voorbije dagen wel al zijn goede vorm met drie vierde plaatsen (in Loenhout, Heusden-Zolder en Diegem). "Schitterend", klonk het na afloop, "winnen in de GP Sven Nys, mijn baas, dat doet enorm veel deugd."

De bevroren omloop in Baal bezorgde Toon Aerts en ploegmaat Tom Meeusen geen schrik. Al meteen na de start joegen ze het tempo de hoogte in en sloegen ze een mooie kloof. "Dat gaf me vleugels", aldus Aerts, "als je zo kan starten en meteen een voorsprong hebt, in de cross van je patron, dan kan je dat tikkeltje extra. Bovendien had ik aan Tom een ideale leermeerster", loofde Aerts zijn ploegmaat. "Ik hoefde maar zijn spoor te volgen in die moeilijke technische stroken en het zorgde ervoor dat ik op het eind perfect wist hoe ik die moest aanpakken."



Wout van Aert kwam in de slotfase nog stevig opzetten, maar Aerts bezweek niet onder de druk. "Natuurlijk had ik schrik en werd ik wat nerveus, maar ik heb nooit gepanikeerd. Het was zaak om op de technische stroken voorzichtig te blijven en op de rechte stukken zo hard mogelijk door te trappen. Ik mocht geen foutjes maken en deed dat ook niet. Geweldig om hier te winnen, in een cross die zo belangrijk is voor onze ploeg. Onderweg voelde je ook de steun van het publiek, de fans schreeuwden mij vooruit."