Aerts: "Dat ik meteen met Meeusen kon wegrijden, gaf me vleugels"

1/01/17

Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) won in Baal de Grote Prijs Sven Nys, de zevende en voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee veldrijden. De Europese kampioen haalde het na een lange solo voor Wout van Aert (Crelan-Charles), tweede op acht seconden. "Dit is gewoon schitterend te meer omdat deze wedstrijd heel belangrijk is voor onze ploeg", zegt hij bij Sporza.

"Ik voelde vanaf het begin dat ik een goed gevoel had. Dat ik meteen met Tom Meeusen kon wegrijden gaf me vleugels en heeft me wel wat opgebracht. Ik heb veel kunnen leren over de technische zones door naar hem te kijken. Dat heeft me later in de wedstrijd goed geholpen, want het was belangrijk om geen fouten meer te maken. Zeker na de late remonte van Wout van Aert. Dat maakte me uiteraard wel nerveus, maar ik wist dat ik hem kon afhouden als ik foutloos bleef op de technische stukken.



Koomend weekend wacht het Belgisch kampioenschap. Wordt Aerts de belangrijkste uitdager van Van Aert? "Vorig jaar won ik een weekje voor het BK in Leuven, nu win ik hier in Baal. En dus zullen de vragen over het BK wel weer komen. Vorig jaar heb ik mijn start volledig gemist door de stress. Ik hoop dat het deze keer beter zal gaan, maar het zal heel moeilijk worden om te winnen.