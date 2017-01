Sven Nys tempert verwachtingen rond Van der Haar: "Nooit gedacht dat hij dit seizoen nog zou crossen"

Door: Glenn Bogaert

GP Sven Nys De Telenet Fidea Lions hebben er met Lars van der Haar een serieuze troef bij. De 25-jarige Nederlander bewees in het verleden al dat hij het Wout van Aert en Mathieu van der Poel moeilijk kan maken. De verwachtingen zijn dus hooggespannen, maar de kans dat hij dit seizoen nog zijn topniveau haalt, is erg klein. Dat liet ook zijn nieuwe patron Sven Nys verstaan voor de start van de GP Sven Nys in Baal.

"Die jongen heeft gewoon heel veel tegenslag gehad. Hij kampte met overbelasting die hij in de zomer heeft opgelopen. Daardoor kreeg hij af te rekenen met twee blessures en dat heeft gewoon veel te veel tijd in beslag genomen. Lars sukkelde met een spierscheur van meer dan 10 cm, dan kan je niet verwachten dat hij vandaag goed gaat presteren. Al ligt hij wel voor op schema want we hadden nooit gedacht dat hij dit seizoen nog zou starten in een cross. Maar dat doet hij dus wel. Hij heeft heel hard gewerkt en we gaan wel zien waar Lars uitkomt. We gaan hem in ieder geval geen druk opleggen, dat zou wel heel erg dom zijn. We zijn blij dat we hem erbij hebben en hij moet gewoon proberen van er in februari nog iets moois van te maken. Daarna kan hij dan samen met ons een goeie voorbereiding hebben op het volgende crossseizoen."



Piekmoment

En wat met het WK? Mogen we nog iets verwachten van de Nederlander? "Dat is moeilijk te zeggen, we gaan proberen van hem zo goed mogelijk te krijgen, maar het gaat allemaal heel snel en de ene wedstrijd volgt de andere op. Hij heeft wel dat ritme nodig van koersen. Lars heeft eigenlijk geen grote basis nodig, we moeten vooral nog mikken op een kort moment, een piekmoment eigenlijk. Hopelijk lukt dat, maar we mogen niet vergeten dat Lars van der Haar van heel ver komt."