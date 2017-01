Herboren Marianne Vos pakt in GP Sven Nys derde overwinning in amper dikke week tijd

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 14u21

© photo news.

Een nieuw jaar, een nieuwe zege voor Marianne Vos. De 29-jarige Nederlandse mocht al een feestje bouwen in Diegem en Heusden-Zolder en ook in Baal stond er geen maat op de vrouwelijke topper met zeven wereldtitels veldrijden op het palmares. 3 op 5 sinds haar comeback in de Scheldecross in Antwerpen, het moge duidelijk zijn dat Vos helemaal terug is. Ellen Van Loy finishte als tweede voor Thalita De Jong. Sanne Cant werd pas vierde, Laura Verdonschot eindigde vijfde.