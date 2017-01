Wereldkampioen Eli Iserbyt draagt zege in Baal op aan familie Mario De Clercq

Bewerkt door: Glenn Bogaert

GP Sven Nys Het werd een bloedstollende finale van de beloftenwedstrijd in Baal. Met een perfecte balkenpassage in de laatste ronde kon Eli Iserbyt toch het laken naar zich toe trekken. Belgisch kampioen Thijs Aerts werd op enkele meters tweede. Quinten Hermans mocht nog als derde het podium op. De winnaar was met zijn gedachten bij de familie van Mario De Clercq: "We kregen vanmorgen te horen dat de vader van Mario overleden is. Dat gaf me toch extra kracht om zo diep te gaan. Ik hoop dat deze overwinning toch een lichtpuntje kan zijn in de donkere dagen van de familie De Clercq."