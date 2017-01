Junior Jelle Camps start jaar met zege in Baal, Verburg viert bij de nieuwelingen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 12u25 Bron: Belga

GP Sven Nys Jelle Camps is zijn jaar meteen goed begonnen. De junior van Balen BC was vandaag op de flanken van de Balenberg veruit de sterkste. De Spanjaard Jofre Cullell Estape gaf samen met de Nederlander Thymen Arensman een internationale toets aan het podium.

Jelle Camps nam net zoals elke week de snelste start. Hij trok die lijn ook door gedurende heel de wedstrijd in het gezelschap van zijn nieuwe ploegmaat Florian Vermeersch en de Spanjaard Jofre Cullell Estape.



Solotocht

Het was het Telenet-Fidea Lionsduo Andreas Goeman en Yentl Bekaert die de kloof op het trio vooraan probeerde te dichten, maar dat had ook Camps door. Met nog twee ronden te gaan, joeg hij het tempo de hoogte in en begon hij aan zijn solotocht.



De Spanjaard Cullell Estape naderde nog stevig tot op Camps, maar kon hem niet meer bijbenen. Thymen Arensman ontdeed zich in de laatste ronde nog van zijn metgezellen voor de derde plaats.



Nederlander

Bij de nieuwelingen ging de overwinning naar de Nederlander Luke Verburg. Met een drie op drie is hij nu al zeker van de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee. Ryan Cortjens werd nog tweede, voor de eerstejaars Salvador Alvarado.