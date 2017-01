Sven Nys zo fier als een gieter: Toon Aerts wint in het Baal van zijn baas, Van Aert schiet te laat in gang

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 16u00

De brede lach verraadt alles: Toon Aert is dolblij dat hij zijn sportieve baas Sven Nys de zege kan schenken in Baal. © belga.

GP Sven Nys De eerste GP Sven Nys zonder de 'Kannibaal van Baal' himself, het was even wennen voor zijn grote schare fans. Geen nood echter want op de Balenberg was het dan maar een leerling van de grootmeester die zwaar uitpakte. Toon Aerts, vorig jaar al razend knap derde, reed haast van start tot finish aan de leiding. Eerst in het gezelschap van ploegmakker Tom Meeusen. Na een rondje klungelen van de Kempenaar solo. De Telenet Fidea Lions aan het feest in het thuisdorp van de sportieve manager. Een mooier veldritscenario verzin je echt niet. En Wout van Aert? Die moest een hele cross achtervolgen en leek zich niet echt in zijn sas te voelen. Na een sterk slotoffensief werd hij toch nog tweede. Wat als hij vroeger in gang was geschoten...