2017 begint met drama voor ex-veldrijder Mario De Clercq

1/01/17 - 10u22 Bron: Marlux - Napoleon Games Cycling Team

2017 is helaas heel erg zwart gestart voor ex-veldrijder Mario De Clercq. Een gezellig eindejaarsfeest met de familie eindigde met een drama, want iets na middernacht (kort na zijn terugkeer thuis) viel zijn vader René De Clercq door een beroerte.

De mensen van de MUG probeerden René nog te reanimeren, maar helaas kwam alle hulp te laat. René werd 71 jaar oud. Hij was zelf ook lange tijd veldrijder en beleefde in 1969 zijn sportieve hoogtepunt door wereldkampioen te worden bij de amateurs in Magstadt.



Veel sterkte

"Vanuit ons team Marlux - Napoleon Games willen wij uiteraard Mario, zijn zoon Angelo (respectievelijk sportief coördinator en eliterenner zonder contract/begeleider jeugdopleiding in onze ploeg) en alle andere familieleden en vrienden van René veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit plotse verlies op zo'n dubbel moment", klinkt het in een persmededeling.



Jarenlang prof

René De Clercq werd in 1969 wereldkampioen veldrijden bij de amateurs in het Duitse Magstadt. Hij was ook jarenlang prof en pakte in 1971 brons op het WK in Apeldoorn en op het BK in Ruien.