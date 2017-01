Opgewonden Wout van Aert stelt u in aanloop naar GP Sven Nys graag zijn nieuwe fiets en outfit voor

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 08u55

Van links naar rechts: Tim Merlier, Stan Godrie, Wout van Aert en Jappe Jaspers. © Twitter Wout van Aert.

1 januari is voor velen van ons een drukke dag met familiebezoekjes en lekker eten. En ook een beetje bekomen van het feestgedruis van gisteravond (of beter gezegd afgelopen nacht) is onvermijdelijk. Voor onze veldrijders is het echter 'business as usual' vandaag want in Baal staat straks de GP Sven Nys op het programma. De traditionele eerste cross van het nieuwe jaar wordt ook voor Wout van Aert héél erg speciaal.



De 22-jarige wereldkampioen zwaaide eergisteren in Bredene zijn ploeg Crelan-Vastgoedservice met een 49ste overwinning en trekt vandaag voor het eerst zijn nieuwe outfit van Crelan-Charles aan. En of hij trots is! Woutje was er vanmorgen alvast als de kippen bij om u een glimp te tonen van zijn nieuwe outfit en nieuwe fiets. En nu straks ook nog winnen? Vorig jaar ging Van Aert in de thuishaven van Sven Nys alvast met de bloemen aan de haal. Voor... Nys.