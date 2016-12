De tegenslag houdt maar niet op in de familie van Mathieu van der Poel

Door: Glenn Bogaert

31/12/16 - 13u38

© photo news.

Geen Mathieu van der Poel morgen in de GP Sven Nys in Baal. De 21-jarige Nederlandse kampioen herstelt zoals u weet nog van de nekblessure die hij overhield aan zijn zware valpartij in Loenhout. En er valt nog meer slecht nieuws te rapen in de Nederlandse crossfamilie want ook broer David moet forfait geven voor de allereerste veldrit van 2017. De oudste crosszoon van Adrie is ziek.