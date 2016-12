Alleen al voor dit coole cadeau wilde Wout van Aert winnen in Bredene (en zijn liefje Sarah mag er als eerste van genieten)

Door: Glenn Bogaert

31/12/16

© Twitter Jan Suykens.

© belga.

Een felbevochten zege, Wout van Aert kreeg het gisteren in de Ereprijs Paul Herygers allesbehalve cadeau. De 22-jarige wereldkampioen moest alles uit de kast halen om Laurens Sweeck af te troeven. Terwijl Niels Albert in Bredene leek aan te sturen op een zege voor Tim Merlier, de ploegmakker van Van Aert, viel het op dat de topper uit Herentals zelf maar al te graag zelf wilde juichen. En dat had natuurlijk een reden. In eerste instantie was er het feit dat hij in schoonheid wilde eindigen bij Crelan-Vastgoedservice, maar een extra cadeautje voor de winnaar deed hem nog extra hard op de trappers duwen: een fonkelende rode Vespa.



Testritje

"Ik ben blij dat ik er nu eentje krijg", glunderde triomfator Wout van Aert na de aankomst in het interviewtentje. "Twee jaar geleden was dat er niet bij als cadeau voor de winnaar. Ik ben blij dat ik eindelijk een Vespa krijg en zal er zeker iets leuks mee doen." De eer van de grote vuurdoop moest de nochtans rappe Wout wel aan zijn nieuwsgierige vriendin laten. De blonde Sarah zag een heus testritje wel zitten en gaf als eerste van jetje zoals een echte Italiaanse. Bekijk hieronder de leuke beelden!