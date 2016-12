Veldrijder Vincent Baestaens geen prof meer

Door: redactie

31/12/16 - 08u45

© photo news.

Vincent Baestaens wordt vanaf maandag eliterenner zonder contract. De 27-jarige Tremelonaar vond onderdak bij de Koninklijke Stoempersclub Leuven en gaat via vriend en ex-renner Guido Verschueren met een aantal privésponsors in zee. Daarbij onder meer fietsenproducent Scott en Niels Albert Bike Store. De GP Sven Nys in Baal wordt zondag zijn laatste wedstrijd als prof. Het BK in Oostende rijdt hij op 8 januari bij de elite zonder contract. Baestaens kon nog prof blijven bij het Steylaerts-Veronateam van Bart Wellens, maar legde dat aanbod naast zich neer. Bij Beobank zou hij worden vervangen door Kevin Cant, broer van Belgisch kampioene Sanne.