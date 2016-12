Van der Poel bekomt van crash: "Kan mij moment van klap niet herinneren, maar voelde even niks meer in mijn gezicht"

Door: redactie

30/12/16 - 18u34 Bron: Sporza

© Sporza.

Het crosscircus blijft draaien. Daags na de zware valpartij van Mathieu van der Poel in Loenhout was er in Bredene al een nieuwe strijd. Logischerwijs zonder de Nederlandse kampioen, die ook in Baal nog niet van de partij zal zijn. Daarvoor is de hinder van zijn zwaar gekneusde nek nog te groot. Bij Sporza sprak de man die Wout van Aert al zo vaak het vuur aan de schenen legde en vloerde voor het eerst over zijn crash.

"Ik passeerde Tom Meeusen in de buitenbocht en was er half naast. Alleen moest ik dan nog eens stevig optrekken en daardoor trok ik met te veel snelheid naar het bergje. Op dat moment ging mijn licht uit. Ik dacht eigenlijk dat ik niet buiten bewustzijn was, maar de mensen van de EHBO gaven aan dat het wel degelijk het geval was. Ik kan mij het moment van de klap niet echt goed meer herinneren. Het enige dat ik nog weet is dat ik in mijn gezicht eventjes niets meer voelde en dat mijn nek behoorlijk pijn deed. Dat was een akelig gevoel."



"Hoort bij koersstijl"

Een serieuze domper net nu de belangrijke januarimaand op til is: "Ik hoopte onmiddellijk dat het niet te erg zou zijn want de belangrijkste wedstrijden van het seizoen komen eraan. Ik was even groggy na mijn val, maar het zag er erger uit dan het in feite was. Ik moet de volgende 48 uur rusten en dan zien we wel hoe ik mij voel." Eén ding is zeker: zijn crossstijl gaat hij niet aanpassen: "Deze crash gaat geen sporen nalaten. Het is gepasseerd en ik kan er niks meer aan veranderen. Dit zijn zaken die gebeuren. Ik ben al zo vaak gevallen, het hoort bij mijn koersstijl. Net dat maakt het zo leuk."