De eerste GP Sven Nys zonder 'Kannibaal van Baal': "Zal met plezier langs de kant staan als mijn zoon zondag voor het eerst meedoet"

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 18u15 Bron: Golazo

© belga.

1 januari, dat is in veldritland dé datum van de GP Sven Nys. Meteen ook de zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee en de wedstrijd blijft dus ook na het afscheid van de 40-jarige veldrittopper bestaan. Het parcours op de Balenberg onderging een 'vestimentaire' upgrade en extra leuk is dat Lars Van der Haar in de thuisbasis van Sven Nys zijn allereerste wedstrijd zal afwerken voor de Telenet Fidea Lions. En dat is natuurlijk de ploeg van de 'Kannibaal van Baal'.

"Aan het parcours zelf is er weinig veranderd, maar de permanente houten afsluiting die het volledige tracé langs beide zijden afboordt, geeft het circuit een strakkere look. Het ziet er allemaal wat mooier uit", vertelt Sven Nys. Een 'vestimentaire' upgrade als het ware. Ploeteren in de modder, maar dan in een stijlvol jasje. "Bovendien creëren we zo extra ruimte tussen het publiek en de renners. Het hoogteverschil blijft in vergelijking met vorige edities gelijk. En als het zondag niet vriest, krijgen we ook een een lastige cross met water en slijk. De ondergrond lag er deze week al heel modderig bij. Voor de renners zal het een opluchting zijn. Zij snakken naar een zware cross."



Loopbrug en trapje

Wie zondag kijkt of aanwezig is in Baal zal twee kleine wijzigingen zien aan het parcours. "De balken zijn verhuisd naar een zone vlak voor de finish en werden op hun oorspronkelijke locatie vervangen door een loopbrug. De dubbele trede op de helling na de eerste materiaalpost is vervangen door een trapje. "Met het verhuizen van de balken hopen we op spektakel tot in de laatste bocht. Voor wie rekent op zijn sprint, vormen ze een spelbreker. Wie risico durft te nemen, kan daar nog het verschil maken."



Debuut van zoon Thibau

Sven Nys himself zal zondag niet als renner naar de Balenberg afzakken en dat voor de eerste keer. "Als toeschouwer zal ik me minstens even goed amuseren, maar dan zonder zelf in de modder te ploeteren. Ik vind het gewoon heel fijn dat ook zonder mij de cross blijft bestaan en zal met plezier langs de kant staan als mijn zoon voor het eerst de GP Sven Nys zal rijden."