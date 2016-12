Vorig jaar had hij het aan de stok met Sven Nys, nu maakt hij ploegleider Bart Wellens fier

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 16u55

Wout van Aert en Laurens Sweeck op 1 en 2, maar wat gezegd van de mooie en hoopgevende derde stek van Gianni Vermeersch in Bredene? Na weken, zeg maar maanden, van miserie en pech komt de kopman en tevens het uithangbord van het bescheiden Steylaerts-Verona eindelijk boven water. En dat tot grote tevredenheid van ploegleider en mentor Bart Wellens. En zeggen dat de 24-jarige West-Vlaming vorig jaar nog in het oog van de storm stond na een robbertje met ene Sven Nys.

"Deze prestatie doet enorm veel deugd. De voorbije weken heb ik een flinke portie pech gehad en ik ben blij dat ik eindelijk eens op het podium kan eindigen. Het begin van mijn seizoen was ook niet goed, maar de voorbije weken voelde ik dat het aan het beteren was. In Diegem was ik op weg naar een mooie vijfde plaats en dat zou een serieuze opluchting geweest zijn, maar toen kreeg ik af te rekenen met een kettingbreuk. In Zolder had ik weer pech en gisteren in Loenhout had ik een minder dag. Ik ben dan ook superblij dat ik op het podium sta."



BK = cross als andere

En dan nu stunten op het BK? "De conditie is goed, maar het is nog meer dan week tot het Belgisch kampioenschap. Laat ons eerst proberen van in Baal een goeie prestatie neer te zetten en dan zien we wel waar we eindigen op het BK. Ik wil mijzelf niet te veel druk opleggen. Het is een wedstrijd zoals een andere en we zien wel waar we uitkomen. Er is natuurlijk veel te winnen op een BK, maar ik sta altijd aan de start met dezelfde ingesteldheid. Als je te nerveus bent, is het namelijk ook niet goed. Ik probeer het dan ook te bekijken als een gewone cross."



Snel bijgelegd met Nys

Een jaar geleden had Gianni Vermeersch het nog flink aan de stok met Sven Nys, het kan verkeren: "Dat klopt. Wat vorig jaar is gebeurd, is een spijtig voorval, maar eigenlijk had ik na de wedstrijd al contact met Sven en de zaak was redelijk snel bekoeld. We hebben het 's avonds al meteen bijgelegd. Natuurlijk wordt dat in de pers nog wat anders gebracht. Ach kijk, ik ben gewoon superblij dat ik vandaag op het podium sta en dat staat los van het incident van vorig jaar."



Wellens glundert

De derde plaats van Gianni Vermeersch deed ploegleider Bart Wellens alvast bijzonder veel deugd: "Dit is mooi want een podium is zo belangrijk, hoe groot of klein een cross ook is. Het is een tv-cross en het doet vooral deugd dat we eindelijk loon naar werken krijgen. We hebben hard gewerkt, maar heel veel pech gekend de voorbije weken. En nu vandaag reed Gianni gewoon de perfecte koers. Hij zat altijd waar hij moest zitten. Als Wout van Aert zijn duivels ontbindt, is het natuurlijk moeilijk om te volgen, maar dit is heel knap."